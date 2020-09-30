Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama...
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama...

30.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:44
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14'ü yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14'ü yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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