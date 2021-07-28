DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in evladına kavuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne Ayşegül Biçer ile telefonda görüşmesi DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in evladına kavuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne Ayşegül Biçer ile telefonda görüşmesi DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan