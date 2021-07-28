DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü
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DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in evladına kavuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne Ayşegül Biçer ile telefonda görüşmesi DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in evladına kavuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne Ayşegül Biçer ile telefonda görüşmesi DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

İçişleri Bakanlığı, teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da 'evlat nöbeti' tutanlar arasında yer aldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutanlar arasında yer aldığını açıkladı.
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DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü - Haberler
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