DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı
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DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine ziyareti, ailelerin umudunu artırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine ziyareti, ailelerin umudunu artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüşmesi anne ve babaları sevindirdi.

Kandırılarak dağa götürülen oğlu Mustafa için oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk günden bu yana mücadelelerine destek verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de kendilerini ziyaret ettiğini dile getiren Biçer, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın ziyaretine çok sevindik. Biz güçlüydük, onlarla beraber daha da güçlendik. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptık. Cumhurbaşkanımız, annelerinin mücadelesinin haklı olduğunu söyledi. Beraber PKK'yı yeneceğimize, o evlatları dağları yıkıp indireceğimize inanıyoruz."

Baba Ömer Tokay da oğlu Mehmet için yaklaşık iki yıldır oturma eyleminde bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını anlatan Tokay, "Allah hepsinden razı olsun. Bize 'oyuna gelmeyin sizi yıldırmak istiyorlar, çocuklarınızı sağ salim size vereceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne ve babaların feryadını duyarak kendilerini ziyarete geldiğini dile getirdi.

Aydın, "Allah kendisinden razı olsun. Biz burada eylemimizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımızın ziyareti anne ve babalar olarak hepimize büyük moral oldu. Biz de kararlılıkla eylemimizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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