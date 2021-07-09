DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını gayet iyi biliyorsunuz"
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DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını gayet iyi biliyorsunuz"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. (1)

"Ezelden beri bizim olan ve inşallah ebede kadar da bizim kalacak bu şehri tüm kalbimle selamlıyorum"

"Sizler Kurşunlu Camisi'ni tahrip edenleri de ona sahip çıkanları da gayet iyi biliyorsunuz. Sizler buraya gelmeden önce ziyaret ettiğimiz Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını da gayet iyi biliyorsunuz"

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını gayet iyi biliyorsunuz'
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını gayet iyi biliyorsunuz'
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını gayet iyi biliyorsunuz'
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını gayet iyi biliyorsunuz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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