DİYARBAKIR Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerine 1 gün kapatma cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DİYARBAKIR Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerine 1 gün kapatma cezası

Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerine 1 gün kapatma cezasıDİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirlerini 3 kez ihlal ettiği için daha önce uyarı ve para cezası verilen iş yerine 1 günlük kapatma cezası uygulandı.

18.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:26

Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerine 1 gün kapatma cezası

DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirlerini 3 kez ihlal ettiği için daha önce uyarı ve para cezası verilen iş yerine 1 günlük kapatma cezası uygulandı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, bir iş yerinin Covid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edildi. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyarılan ve para cezası kesilen iş yerinin kapısını mühürledi. Mühürleme işleminin ardından iş yeri kapısına "Bu iş yeri Covid-19 kurallarına uymadığı için 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı kağıt asıldı.

DİYARBAKIR Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerine 1 gün kapatma cezası

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Ekonomi
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı
Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışmalar devam ediyor, esas amaç hem kadın hem aile kurumu olmalı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışmalar devam ediyor, esas amaç hem kadın hem aile kurumu olmalı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Gülben Ergen Burak Özçivit İbrahim Büyükak
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerine 1 gün kapatma cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 19:26:03. #1.15#
title