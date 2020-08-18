DİYARBAKIR Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerine 1 gün kapatma cezası Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerine 1 gün kapatma cezasıDİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirlerini 3 kez ihlal ettiği için daha önce uyarı ve para cezası verilen iş yerine 1 günlük kapatma cezası uygulandı.

Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerine 1 gün kapatma cezası

DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirlerini 3 kez ihlal ettiği için daha önce uyarı ve para cezası verilen iş yerine 1 günlük kapatma cezası uygulandı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, bir iş yerinin Covid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edildi. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyarılan ve para cezası kesilen iş yerinin kapısını mühürledi. Mühürleme işleminin ardından iş yeri kapısına "Bu iş yeri Covid-19 kurallarına uymadığı için 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı kağıt asıldı.

Kaynak: DHA