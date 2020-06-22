DİYARBAKIR Çocuklar havuza girmek, güvenlik görevlileri ise sokmamak için nöbette Çocuklar havuza girmek, güvenlik görevlileri ise sokmamak için nöbetteDİYARBAKIR'da, koronavirüs önlemleri kapsamında Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna çocukların girmemesi için özel güvenlik görevlileri, nöbet tutuyor.

Çocuklar havuza girmek, güvenlik görevlileri ise sokmamak için nöbette

DİYARBAKIR'da, koronavirüs önlemleri kapsamında Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna çocukların girmemesi için özel güvenlik görevlileri, nöbet tutuyor. Çocuklar ise daha önce yüzdükleri havuza girebilmek için fırsat kolluyor.

Diyarbakır'da, koronavirüs salgınından önce yaz aylarında çocuklar, sıcağın etkisiyle yasak ve tehlikeli olmasına rağmen Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna girerek, serinliyordu. Salgına rağmen çocuklar, yasak ve tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girmeye devam edince Sur Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık, çocukları salgın riskinden korumak için parkta özel güvenlik personeli görevlendirdi. Park içerisinde ve çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren nöbet tutan güvenlik personeli, havuza yaklaşan çocukları uzaklaştırarak suya girmelerini engelliyor.

Koronavirüs salgınından önce yasak olmasına rağmen rahatlıkla girip serinledikleri süs havuzunda, şimdi güvenlik görevlisi engeli ile karşılaşan çocuklar da bir fırsatını bulup, havuza girmek için park kenarında bekliyor.

Kaynak: DHA