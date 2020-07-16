DİYARBAKIR Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar
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DİYARBAKIR Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar

Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlarDİYARBAKIR'da çiçekçi Aygül Azbay, müşterilerin talebi üzerine acı biberlerden oluşan buketler hazırlıyor.

16.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:43

Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar

DİYARBAKIR'da çiçekçi Aygül Azbay, müşterilerin talebi üzerine acı biberlerden oluşan buketler hazırlıyor. Kırmızı ve yeşil biberlerden oluşan buketler, süslenip, istenilen adrese teslim ediliyor. Aygül Azbay, ilk siparişi aldığı zaman şaka yapıldığını zannettiğini ifade ederek, "İlk biber buketi siparişini götürdüğümüzde kapıyı çaldık, kadın etrafa bakarak kamera şakası olduğunu düşündü, sonra üzerindeki notu görünce ikna oldu" dedi.

Evlilik yıl dönümü, tanışmanın anısına, Sevgililer Günü, doğum günleri gibi birçok özel günlerde çiftlerin birbirlerine sundukları hediyeler arasında en fazla tercih edilenlerden biri de çeşit çeşit çiçeklerin yer aldığı buketler. Kırmızı güller, papatya, karanfil, krizantem, orkide, karanfil gibi onlarca tür çiçekten oluşan buketlere, Diyarbakır'da acı biberlerin yer aldığı buket de eklendi. Diyarbakır'da 18 yıldır çiçekçi dükkanını işleten Aygül Azbay, bir müşterisi kendisini arayıp, eşi için acı biberden oluşan bir buket hazırlamasını istemesiyle, 'acı biber demeti' ortaya çıktı.

'HEM YEMEK YAPSIN HEM DE İSOTLARI YESİN'

Müşterisinin siparişini önce şaka sandığını anlatan çiçekçi Aygül Azbay, daha sonra olayın ciddiyetine varınca, semt pazarında aldığı acı biberleri buket haline getirip, müşterisinin sipariş ettiği adrese ulaştırdı. Müşterisinin, eşine değişik bir sürpriz yapmak için böyle bir sipariş verdiğini anlatan Azbay, siparişi sosyal medyada paylaşmasının ardından, ilginç siparişler almaya başladıklarını söyledi. Azbay, "Yıllardır çalıştığım bir müşterim var, bir gün telefon açtı 'isot var mı?' diye sordu. Ben espri yapıyor sandım. Ciddi olduğunu anlatıp, eşine isotlu buket göndermek istediğini söyledi. Nedeni sorduğumda ise müşterim, değişik bir sipariş vermek istediğini 'Hem yemek yapsın hem de isotları yesin, dili yansın' dedi.

ACI BİBERLİ BUKETİ MÜŞTERİSİNİN EŞİNE ULAŞTIRDI

Müşterisinin verdiği acı biberli buketli siparişi eşine götürmek için evine götürdüklerinde, kadını güçlükle ikna ettiklerini söyleyen Azbay, şunları söyledi:

"İlk biber buketi siparişini götürdüğümüzde kapıyı çaldık, kadın etrafa bakarak kamera şakası olduğunu düşündü, sonra üzerindeki notu görünce ikna oldu. Biber buketinin fiyatı çiçeklere nazaran daha uygun. Kadın mutlu oldu. Biberlerle yemeğini yapıyor, mutfağında değerlendiriyor. Biberlerin ince ve uzun olması lazım. Genelde kırmızı isottan yapıyoruz. Ama bu mevsimde nadir bulunduğu için yeşilinden de alıyorum. Özellikle acı olmasına dikkat ediyorum. İnce ve düz olması lazım, çünkü buket olarak daha şık ve daha güzel duruyor."

Sevdiğiniz size acı biberden yapılmış buket gönderirse ne hissedersiniz sorusunun yöneltildiği kadınlar ise farklı tepkiler ortaya koydu. Kimi, terslerim dedi, kimi de 'beni acısıyla tatlısıyla seviyordur diye anlarım' dedi.

'LAHMACUNLU BUKETİNİZ VAR MI? DİYE SORAN OLDU'

Azbay, acı biberden hazırlanan buketi sosyal medyada paylaşmasının ardından ilginç siparişler aldıklarını ifade ederek, lahmacunlu buket siparişi verenlerin olduğunu söyledi. Sosyal medyada bunu görenler sipariş vermeye başladı. Biraz da eğlenceye dönüştürdük bunu. Arayıp lahmacun yapıyor musun diyenler de var. Ben meyve tabağı da hazırlayıp gönderiyorum. Pırasa var mı diye soran da oluyor. Siparişler çok aşırı değil ama sosyal medyada görenler telefon açıp biz de istiyoruz, biz niye daha önce düşünmedik diyerek sipariş veriyorlar" diye konuştu.

DİYARBAKIR Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar

Kaynak: DHA

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