DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti - Haberler

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DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otelden çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

DİYARBAKIR (AA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otelden çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Diyarbakır, Esnaf, Güncel, Haberler

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