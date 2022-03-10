DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti
AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otelden çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu.
DİYARBAKIR (AA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otelden çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu.