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DİYARBAKIR Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldı

Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldıDİYARBAKIR Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin kolonya ve dezenfektan ürettiği atölyedeki kapasite, koronavirüs salgınıyla birlikte piyasadaki talebin artması nedeniyle iki katına çıkarıldı.

14.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:17
DİYARBAKIR Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldı

Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldı

DİYARBAKIR Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin kolonya ve dezenfektan ürettiği atölyedeki kapasite, koronavirüs salgınıyla birlikte piyasadaki talebin artması nedeniyle iki katına çıkarıldı. Atölyedeki 50 hükümlünün günde 80 ton ürettiği kolonya ve dezenfektanlar, iç piyasada satışa sunuluyor.

CEZAEVİNDE GÜNLÜK ÜRETİM 50 TONA ÇIKARILDI

Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarından sonra temizlik ve dezenfektan ürünlere yoğun talep artışı yaşandı. Üretim yapılan fabrika ve atölyelerde bu talebi karşılamak için üretim kapasitesini arttırma yoluna gitti. Bu kapsamda Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları İş Yurtları Müdürlüğü bünyesinde kolonya ve dezenfektan üretilen, 50 hükümlünün çalıştığı atölyedeki kapasite de 2 katına çıkarıldı. Gelen talepler doğrultusunda kapasite çift vardiya sistemiyle çalışılmaya başlanan atölyede günlük 80 ton üretim yapılıyor.

'ÜRÜNLERİMİZ SON DERECE KALİTELİ'

Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumları İş Yurtları Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kimyager Remziye Aslan, koronavirüs vakalarından sonra kapasitelerini iki katına çıkardıklarını belirterek, "Çamaşır suyu, yüzey temizleyici ve kolonya üretmekteyiz. Ülkemizdeki koronavirüs vakasından sonra ortalama üretim kapasitemiz günlük 40 tondan, 80-100 ton üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Özellikle ceza infaz kurumlarımız, askeri kurumlar, kamu kurum ve kuruluşları ile iş yurtları bünyesinde faaliyet gösteren halka açık satış mağazalarımıza bu ürünlerimizi göndererek mevcut talepleri karşılamaktayız. Ürünlerimiz son derece kaliteli olup bu anlamdaki ihtiyacı iyi bir şekilde karşıladığından emin bir şekilde üretimimize vardiyalı olarak devam etmekteyiz. Ayrıca gerek üretim gerekse mesleki anlamda yanımızda çalışan hükümlü arkadaşlarımıza meslek edindirerek tahliye olduklarında bu alanlarda üretim yapan iş yerlerinde iş bulma imkanı sağlayarak bu alanda köprü görevi de yürütmüş oluyoruzö dedi.

'HÜKÜMLÜLERE MESLEK EDİNDİRİYORUZ'

Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yüksel Alan ise kurumda yaklaşık 1300 hükümlü barındırdıklarını ifade ederek, bu kişilerin meslek sahibi olmalarını sağladıklarını ifade etti. Alan, şunları söyledi:

"Çeşitli iş kollarında faaliyet gösteriyoruz. Şu anda bulunduğumuz alanda deterjan ve kozmetik ürünleri atölyemiz var. Burada ortalama 50 hükümlü istihdamı sağlanmaktadır. Sigortalı olarak çalıştırılıyorlar. Burada hükümlülerimize meslek edindiriyoruz. Edindikleri meslekle dışarıda aynı alanda üretim yapan işyerlerinde iş bulabilir duruma getiriyoruz. Üreterek topluma yeniden kazandırma çalışmalarımız bunlar. Bunun haricinde tekstil, mobilya, ekmek üretimi, yemek üretimi var. Toplamda 300'ün üzerinde hükümlü çalıştırıyoruz. Hükümlülerimize aynı zamanda belli bir ücret veriyoruz. Sigorta yapıyoruz. Bundan faydalanıyorlar. Bunun karşılığında iş yurtlarında çalıştıkları zaman iaşe bedeli ödemiyorlar."

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DİYARBAKIR Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldı

Kaynak: DHA

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DİYARBAKIR Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldı

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