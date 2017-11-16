Diyarbakır Cep Telefonu Hırsızlığından Aranan Kişi, Cep Telefonu Çalarken Yakalandı

Cep telefonu hırsızlığından aranan kişi, cep telefonu çalarken yakalandı



DİYARBAKIR'da yankesicilik yöntemiyle vatandaşların cep telefonlarını ceplerinden çalan yankesici M.M., son işinde suçüstü yakalandı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte vatandaşların yankesicilik yönetimiyle cep telefonlarını çalan 43 yaşındaki M.M.'yi arama çalışmaları yaptıkları esnada suç üstü yakaladı. Merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Şair Sırrı Hanım Sokak'ta bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı sırada M.M., bölgede bulunan güven timleri tarafından yakalandı. Zanlının daha önce 2 cep telefonu çalma suçundan arandığı tespit edildi. M.M.'nin cep telefonu çalma anı ise mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.



Güven timleri tarafından gözaltına alınan M.M., polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.