Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak
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Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, canlı hayvan borsasının 6 Temmuz'da faaliyetine yeniden başlayacağını bildirdi.

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak
01.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:30

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, canlı hayvan borsasının 6 Temmuz'da faaliyetine yeniden başlayacağını bildirdi.

Sur ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda incelemede bulunan Karaloğlu, yapılan tadilatla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, kentin 2 milyon küçükbaş, 750 bin büyükbaş varlığıyla canlı hayvan sektöründe önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Çevre illerle birlikte bölgenin önemli bir canlı hayvan üretim merkezi olduğuna işaret eden Karaloğlu, borsanın düzenli işlemesinin ülkenin ekonomik varlıklarının kayıt altına alınması açısından önemine değindi.

Karaloğlu, yapılan tadilata ilişkin şu görüşlerini paylaştı:

"Eskiden tek kapıdan girilip çıkılıyordu, işler birbirine karışıyordu. Hayvan pazarına dışarıdan hastalık taşınma riski vardı. Şimdi yeni bir giriş noktası yapıldı. Her girişte araç dezenfeksiyon tünellerinde ilaçlanarak, borsa alanına alınmış olacak. İçeride farklı tesislerimiz var. Hayvan otelleri var. Ahırları var. Açıldığından eskiye göre daha iyi hizmet verebilecek kayıp kaçağın daha az olduğu önemli bir hayvan borsası haline dönüşmüş olacak."

Vali Karaloğlu, 125 dönüm alan üzerine kurulu borsa yeterli gelmediği için Büyükşehir Belediyesi'nin 300 dönümlük yeni borsa alanı için çalışma başlattığını vurgulayarak, "Pandemi sürecince kapalı olan borsa 6 Temmuz Pazartesi günü yeniden hizmete başlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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