DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada

DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kameradaCamiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada DİYARBAKIR'da öğlen vakti bir camiye giren hırsız, 8 bin TL değerindeki ses cihazını çaldı.