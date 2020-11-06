Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor
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Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor

06.11.2020 17:08 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:13
Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) girişimleri sonucu kent ve bölgede hizmet kalitesini arttırmak, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için sürdürdüğü çalışmalar sonucu 5 çağrı merkezi Diyarbakır'da hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) girişimleri sonucu kent ve bölgede hizmet kalitesini arttırmak, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için sürdürdüğü çalışmalar sonucu 5 çağrı merkezi Diyarbakır'da hizmet vermeye başladı.

DTSO'dan yapılan açıklamada, genç ve nitelikli iş gücünün yanı sıra, sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası ile bölgenin en önemli kenti olan Diyarbakır'ın bu yönüyle çağrı merkezlerinin de merkez üssü olmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz ve bölgemizi kalkındırmanın ancak genç ve dinamik nitelikli iş gücüyle mümkün olabileceğinin bilinciyle hareket eden odamız çağrı merkezleri ile yapmış olduğu görüşmeler sonucu toplamda 5 çağrı merkezinin Diyarbakır'da hizmet vermelerini sağlamıştır. Çağrı merkezleri gerek kamusal hizmetlerin, gerekse de özel sektörün sunmakta oldukları hizmet kalitesini arttırmak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak konusunda önemli oldukları kadar, yerelde sağladıkları nitelikli ve genç iş gücü istihdamı ile de önemlidirler. Kentimizde çağrı merkezlerinin hizmete girmesi ile binlerce kişiye istihdam alanı açılmıştır. Türkiye'nin en büyük 15 ili arasında yüzde 60,82'lik genç nüfusu oranı ile ikinci sırada yer alan Diyarbakır, nitelikli iş gücü yönüyle de oldukça önemli bir kenttir. Bu da çağrı merkezlerinin ilimizde hizmet vermeleri için önemli bir avantaj sağladığı gibi, onlarca farklı dilde sunmakta oldukları hizmetin gereği olarak dil bilen üniversite mezunları için de önemli bir istihdam kapsı açılmıştır. Çağrı merkezlerinin ilimizde faaliyete geçmeleri ve birden çok dilde hizmet vermeleri bölgede yaşayan başta Kürt ve Arap nüfusunun kamusal hizmetlerden daha çok yararlanmalarını da sağlamış olacaktır. Bu da başta kamu olmak üzere özel sektörün hizmet kalitesini arttıracak, bölgede farklı sektörlerde yatırım yapabilmenin önünü açacaktır. Gerek ilimizin kalkınması, gerekse de çağrı merkezlerinin ilimizde açılması sürecinde desteklerini esirgemeyen eski Bakan Mehmet Mehdi Eker'e, valimiz Münir Karaloğlu'na, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve çağrı merkezi yöneticilerine teşekkür ediyor, çağrı merkezlerinin ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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