Diyarbakır Büyükşehir'in Elazığ'daki tesisi mühürlendi

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde bulunan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme Tesisi, Kaymakamlık tarafından mühürlenerek, kapatıldı.

Maden Kaymakamlığı'nca Gezin köyünde bulunan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamp ve dinlenme tesisinde inceleme yapıldı. İncelemede tesisin; eğitim, sağlık, güvenlik, çocukların beden ve ruh sağlığı açısından uygun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine kaymakamlık tarafından tesis mühürlenip, kullanıma kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, daha önce de giderilmesi gereken eksiklerin giderilmediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Maden Kaymakamlığı'nca alınan 12.07.2019 tarihli karar ile 'Yapılan incelemede kamp ortamının eğitim, sağlık, güvenlik açısından çocukların beden ve ruh sağlığı için uygun olmadığı, daha önce giderilmesi gereken eksikliklerin tamamlanmadığı, bu durumun çocukların sağlığı, güvenliği ve eğitimi açısından risk teşkil ettiği' sebebiyle kapatma kararı alındı. Alınan karara istinaden güvenlik tedbirleri alınarak Maden Kaymakamlığı ve Elazığ İl Özel İdaresi personelince söz konusu tesisin kapatılması ve mühürlenmesi sağlandı."

Kaynak: DHA

- Elazığ