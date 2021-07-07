Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ürettiği çiçekler kenti süsledi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ürettiği çiçekler kenti süsledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ürettiği çiçekler kenti süsledi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ürettiği 2 milyon yazlık çiçeklerle kenti süsledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ürettiği 2 milyon yazlık çiçeklerle kenti süsledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, her mevsim park, bulvar, cadde, refüj ve kaldırımları farklı renkteki mevsimlik çiçeklerle süslüyor.

Ekipler, bu yılki ağaçlandırma sezonunda merkez ve kırsal ilçelerde cadde ve kaldırımları manolya, hatmi, erguvan, süs eriği, süs armudu, süs kirazı, lale ve ıhlamur, tijli oya ve zakkum türünden 37 bin ağaç, nisan ayında başlatılan çalışmalar kapsamında da şu ana kadar 2 milyon yazlık mevsimlik çiçek dikti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bu yıl mevsimin kurak geçmesi nedeniyle sulama için kullanılan 5 dolum tesisi sayısını 6'ya çıkardı.

22 arazöz ile 3 vardiya olarak park, bahçe ve refüjleri günlük 6 bin ton kapasite ile sulama yapan ekipler, sulama kapasitesini arttırmak için kullandığı su kuyusu sayısını arttırmak için çalışma başlattı.

Ekipler, açtığı 11 yeni kuyunun aktif olarak kullanılması için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ürettiği çiçekler kenti süsledi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ürettiği çiçekler kenti süsledi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ürettiği çiçekler kenti süsledi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ürettiği çiçekler kenti süsledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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