Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kursları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kursları sürüyor

29.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:10
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kursları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kursları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kursları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, askeri okul, Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), bekçilik okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile spor liselerine yerleşmek isteyen gençlere yönelik açtığı ücretsiz özel yetenek kursları yoğun görüyor.

21 Aralık'ta başlayan kurslardan, POMEM 629, Askeri Okullar 153, BESYO 154, PMYO 186, Bekçilik Okulu 114 ve Spor Liseleri'nden 45 olmak üzere toplam 1281 kişi faydalanıyor.

Alanında uzman antrenörlerin görev yaptığı kursların eğitimleri Seyrantepe Atletizm Pisti ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Talaytepe Spor Kompleksinde gerçekleşiyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurslarına başvuru yapmak isteyenler, https://www.diyarbakir.bel.tr adresindeki formu doldurarak, başvuru yapabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Jason Statham Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kursları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:23:04. #1.16#
title