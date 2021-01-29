Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kursları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kursları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kursları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, askeri okul, Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), bekçilik okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile spor liselerine yerleşmek isteyen gençlere yönelik açtığı ücretsiz özel yetenek kursları yoğun görüyor.

21 Aralık'ta başlayan kurslardan, POMEM 629, Askeri Okullar 153, BESYO 154, PMYO 186, Bekçilik Okulu 114 ve Spor Liseleri'nden 45 olmak üzere toplam 1281 kişi faydalanıyor.

Alanında uzman antrenörlerin görev yaptığı kursların eğitimleri Seyrantepe Atletizm Pisti ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Talaytepe Spor Kompleksinde gerçekleşiyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurslarına başvuru yapmak isteyenler, https://www.diyarbakir.bel.tr adresindeki formu doldurarak, başvuru yapabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin