Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin aylık haber bülteni "Keremke" dergisinin 6. sayısı çıktı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, hizmet ve yatırımlarının yer aldığı aylık haber bülteni "Keremke"nin altıncı sayısı çıktı.

Büyükşehir Belediyesinin, kent merkezi ve ilçelerdeki hizmetlerine yer verdiği aylık haber bülteni "Keremke"nin yeni sayısı okuyucuyla buluştu.

Diyarbakırlılar, 32 sayfadan oluşan haber bültenine, dijital ortamda Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinde, alış veriş merkezleri, toplu taşıma araçları, müzeler, gençlik ve kadın merkezleri ile millet kıraathanelerinden ulaşabilecek.

"Keremke" haber bülteni ayrıca belediye personeli aracılığıyla kentin işlek caddelerinde vatandaşlara ve esnafa ulaştırılacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Keremke"nin altıncı sayısında kaleme aldığı " Diyarbakır'ın Emrindeyiz" başlıklı yazısında bir taraftan yeni yıla hazırlanırken, bir taraftan da her gün yeni bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Şehrin saklı kalmış, unutulmuş güzelliklerini keşfettiklerini kaydeden Karaloğlu, Çermik'te Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleri arasında Lice'de ise Bırkleyn Mağaralarında doğa tutkunları ile macera dolu yürüyüşler yaptıklarını aktardı.

Kentin tarihi dokusu ve doğal güzelliklerini insanlığa sunmak için 17 ilçenin tamamında projelerle Diyarbakır'a yeniden canlılık kazandırmak istediklerini belirten Karaloğlu, "Arzumuz, hedefimiz, Diyarbakır'ımızı herkes görsün, herkes keşfetsin istiyoruz. Bunun için şimdi Diyarbakır'ı keşfetme, güzelliklerimize yeniden bakma, yaşama, yaşatma zamanı diyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehrin güzelliklerini paylaşmak üzere dünyanın ilk şehir platformu olan "İki Gözüm Diyarbakır" platformunu oluşturduklarını belirten Karaloğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da fotoğrafseverlerin kadrajlarına aldıkları güzellikleri bu platformda bir araya getiriyoruz. Farklı kategorilerde yarışmaların düzenleneceği, sergilerin açılacağı ve çeşitli etkinliklerimizin olacağı bu platforma tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.. İnsan odaklı hizmetlerin yanında, temel belediyecilik hizmetlerine de hız kesmeden devam ediyoruz. Alt yapıdan üst yapıya birçok hizmeti gerçekleştirdik. Durmadan, yorulmadan çalışmaya, Diyarbakır'ımız için en iyisini, en güzelini, en yakışanını yapmaya devam edeceğiz."

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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