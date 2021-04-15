Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden toplu taşıma sefer sayıları ve saatlerine düzenleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kente ulaşım hizmeti sağlayan toplu taşıma sefer sayıları ve saatlerini değiştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kente ulaşım hizmeti sağlayan toplu taşıma sefer sayıları ve saatlerini değiştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan kısmi kapanma tedbirleri doğrultusunda toplu taşımada sefer sayılarında ve saatlerinde değişikliğe gidildi.

Ulaşım Daire Başkanlığı, İl Hıfzıssıhha'nın salgın tedbirleri kapsamında aldığı karar sonucu toplu taşıma araçları son sefer saatleri iftardan önce 18.45'te gerçekleştirecek.

İftar sonrası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar için nöbetçi toplu taşıma araçları son seferlerini saat 23.45'te yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya