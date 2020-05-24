Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden şehit aileleri ile gazi ve yaşlılara bayram ziyareti
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden şehit aileleri ile gazi ve yaşlılara bayram ziyareti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şehit aileleri ile gazi ve yaşlıları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden şehit aileleri ile gazi ve yaşlılara bayram ziyareti
24.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:44

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şehit aileleri ile gazi ve yaşlıları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Belediye Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılar ile şehit ve gazi ailelerini bayramda ziyaret etmek için harekete geçti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla belirli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen yaşlılar ile kent genelindeki şehit ve gazi aileleri belirlendi, bayramın birinci gününde ziyaretler gerçekleştirildi.

Ekipler çeşitli hediyeler verdikleri ailelere Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğu'nun selamlarını ve bayram tebriklerini iletti.

Yaşlılar, şehit ve gazi aileleri de ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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