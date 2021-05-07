Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanma sürecini fırsata dönüştürerek yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bulvar, cadde ve kaldırımlarda yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, merkez Yenişehir ilçesinde Gevran, Ekinciler ve Rızvanağa caddeleri ile merkez Sur ilçesinde Gazi ve Melikahmet caddeleri ve kaldırımları, köpüklü suyla temizlendikten sonra tazyikli suyla yıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin