Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 'Maket' açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 'Maket' açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 'Maket' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı havaalanı kavşağında yapılan maketlerle ilgili olarak ihalenin 12 Kasım 2021'de yapıldığını ve en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi kazandığını bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı havaalanı kavşağında yapılan maketlerle ilgili olarak ihalenin 12 Kasım 2021'de yapıldığını ve en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi kazandığını bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının gündeme taşıdığı havalimanı kavşağı peyzaj düzenlemeleri kapsamında alana yerleştirilen maketlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Havalimanı Yonca Kavşağına yeni düzenlemeler kapsamında yerleştirilen maketlerle ilgili estetik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler saygıyla karşılanmakta ve değerlendirilmektedir. 170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında, manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte nihai değerlendirme yapılacak, gerekmesi durumunda üzerlerinde tasarrufta bulunulacaktır. Bir takım çevreler, estetik eleştirileri dayanak tutarak, kamuoyunu yanıltıcı, kurumumuz hakkında istifham oluşturacak iddialarda bulunmaktadırlar. 170 dönümlük alanda; çevre düzenlemesi, ağaç dikimi, çim serimi, çalı ekimi, su depoları, drenaj sistemi için yapılan ihalenin tutarını, maketler için yapılan harcama şeklinde göstermektedirler. Diyarbakır Uluslararası Havalimanı Yonca Kavşağı düzenleme ihalesi, 12 Kasım 2020'de 'havaalanı yonca kavşağı peyzaj düzenleme yapım işi' adıyla, canlı yayında gerçekleştirilmiştir. 15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır. 170 dönümlük alandaki bütün çalışmalar, düzenlemeler, yatırımlar bu ihale kapsamında yapılmaktadır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 yaşındaki amca kızına kabusu yaşattı! İkinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
16 yaşındaki amca kızına kabusu yaşattı! İkinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Serdar Aziz Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 'Maket' açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:42:21. #1.16#

title