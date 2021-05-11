Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 'Maket' açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı havaalanı kavşağında yapılan maketlerle ilgili olarak ihalenin 12 Kasım 2021'de yapıldığını ve en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi kazandığını bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı havaalanı kavşağında yapılan maketlerle ilgili olarak ihalenin 12 Kasım 2021'de yapıldığını ve en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi kazandığını bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının gündeme taşıdığı havalimanı kavşağı peyzaj düzenlemeleri kapsamında alana yerleştirilen maketlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Havalimanı Yonca Kavşağına yeni düzenlemeler kapsamında yerleştirilen maketlerle ilgili estetik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler saygıyla karşılanmakta ve değerlendirilmektedir. 170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında, manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte nihai değerlendirme yapılacak, gerekmesi durumunda üzerlerinde tasarrufta bulunulacaktır. Bir takım çevreler, estetik eleştirileri dayanak tutarak, kamuoyunu yanıltıcı, kurumumuz hakkında istifham oluşturacak iddialarda bulunmaktadırlar. 170 dönümlük alanda; çevre düzenlemesi, ağaç dikimi, çim serimi, çalı ekimi, su depoları, drenaj sistemi için yapılan ihalenin tutarını, maketler için yapılan harcama şeklinde göstermektedirler. Diyarbakır Uluslararası Havalimanı Yonca Kavşağı düzenleme ihalesi, 12 Kasım 2020'de 'havaalanı yonca kavşağı peyzaj düzenleme yapım işi' adıyla, canlı yayında gerçekleştirilmiştir. 15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır. 170 dönümlük alandaki bütün çalışmalar, düzenlemeler, yatırımlar bu ihale kapsamında yapılmaktadır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı