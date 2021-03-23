Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında DİSMEK kurslarından yararlanan kursiyerlere madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında DİSMEK kurslarından yararlanan kursiyerlere madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Madde Bağımlılığıyla Mücadele Danışmanlık ve Destek Merkezi, kentte bağımlılıkla mücadele amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalarını sürdürüyor.

Madde Bağımlılığıyla Mücadele Danışmanlık ve Destek Merkezi psikologları Serap Çapraz ve Uğur Çağan Alakuştekin, DİSMEK tarafından açılan kurslarda eğitim gören öğrencilere madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin