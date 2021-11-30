Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden kırsaldaki öğrencilere eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallede okuyan ilkokul öğrencilerine gıda, kişisel hijyen ve öz bakım eğitimi veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir kent oluşturmak ve bilinçli bireylerin yetişmesi için başlattığı hijyen eğitimlerini sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca kırsal mahallelerde eğitim gören ilkokul çocuklarına yönelik "pandemi ve hijyen eğitimi projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Gıda Denetim Birimi görevlileri tarafından öğrencilere kişisel hijyen ve öz bakim eğitimleri verilmeye başlandı.

Eğitimde, akıllı tahtalara yansıtılan slaytlar ile gıdaların temizlenmesi, kişisel hijyen, salgın sürecinde okulda ve evde dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verildi.

Sağlık Daire Başkanlığı köy okullarındaki bilgilendirme çalışmalarına devam edecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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