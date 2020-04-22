Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla 17 ilçede ihtiyaç sahibi 10 bin aileye yardım kolisi dağıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla 17 ilçede ihtiyaç sahibi 10 bin aileye yardım kolisi dağıtıyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla yardım çalışmalarına hız verildi.

Belediye ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri temel gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini belirlenen 10 bin ihtiyaç sahibi aileye evlerinde teslim etmeye başladı.

İhtiyaç sahiplerinin yardımlardan faydalanmak için Büyükşehir Belediyesi'nin 153 nolu çağrı hattı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ait 0412 226 22 98 telefon numarasını arayarak talepte bulunabilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA