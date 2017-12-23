Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden İhtiyaç Sahiplerine Destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç 256 kişiye gıda paketi dağıttı.



Belediyeden yapılan açıklamada, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar için hazırlanan gıda paketinin adreslerine teslim edildiği bildirildi.



Sosyal hizmetler kapsamında çalışmaların sürdüğü ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gıda paketlerinin üç ayda bir tespit edilen vatandaşlara ulaştırıldığı aktarıldı.



Bu kapsamda yaşlı ve bakıma muhtaç 256 vatandaşa, kış öncesi gıda paketlerinin ulaştırıldığı kaydedildi.