Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama
Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesi -Kaldırılan maketlerin görüntüsü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama: "Alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla belediyemizin...
Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesi
-Kaldırılan maketlerin görüntüsü
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama:
"Alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla belediyemizin ilgili birimlerince değerlendirilmiş, maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya