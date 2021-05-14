Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesi -Kaldırılan maketlerin görüntüsü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama: "Alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla belediyemizin...

Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesi

-Kaldırılan maketlerin görüntüsü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama:

"Alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla belediyemizin ilgili birimlerince değerlendirilmiş, maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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Diyarbakır'da tartışmalara konu olan heykeller kaldırıldı
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