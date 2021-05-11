Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesi hakkında açıklama Açıklaması
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesi hakkında açıklama Açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesi hakkında açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin, "170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında manzaranın küçük bir parçası olacaktır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanı Yonca Kavşağı peyzaj düzenlemesine ilişkin, "170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında manzaranın küçük bir parçası olacaktır." bilgisini verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının gündeme taşıdığı havalimanı kavşağı peyzaj düzenlemeleri kapsamında alana yerleştirilen maketlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Havalimanı Yonca Kavşağı'na yeni düzenlemeler kapsamında yerleştirilen maketlerle ilgili estetik eleştiriler yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu eleştirilerin saygıyla karşılandığı ve değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla nihai değerlendirme yapılacak, gerekmesi durumunda üzerlerinde tasarrufta bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bazı çevrelerin, estetik eleştirileri dayanak tutarak kamuoyunu yanıltıcı, kurum hakkında istifham oluşturacak iddialarda bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"170 dönümlük alanda çevre düzenlemesi, ağaç dikimi, çim serimi, çalı ekimi, su depoları, drenaj sistemi için yapılan ihalenin tutarını, maketler için yapılan harcama şeklinde göstermektedirler. Diyarbakır Uluslararası Havalimanı Yonca Kavşağı Düzenleme ihalesi, 12 Kasım 2020'de Havaalanı Yonca Kavşağı Peyzaj Düzenleme Yapım İşi adıyla, canlı yayında gerçekleştirilmiştir. 15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firmayla anlaşılmıştır. 170 dönümlük alandaki bütün çalışmalar, düzenlemeler, yatırımlar bu ihale kapsamında yapılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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