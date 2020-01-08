Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gençlere destek
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gençlere destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri spor yapma imkanına kavuşturuyor.

08.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:50
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gençlere destek

gençleri spor yapma imkanına kavuşturuyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan 'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilgi Evi Spor Kulübü öğrencilerinin yararlanacağı spor faaliyetleri start aldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerine gelen öğrenciler eğitmenler gözetiminde futbol, basketbol, tenis ve voleybol oynuyor.

Çalışmaların ardından belediyeye ait servis araçlarıyla evlerine ulaştırılan gençler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: AA
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