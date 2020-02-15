Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden "dekoratif şehir aydınlatması" iddialarına yalanlama

15.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:48

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, kentin 6 noktasına yaptırılan ve maliyeti 324 bin lira olan 12 dekoratif şehir aydınlatmasına 1 milyon 210 bin lira ödeme yapıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bir haber ajansı kaynaklı çeşitli haber sitelerinde "Diyarbakır kayyımından kıyak ihale: 324 bin TL'lik iş 1 milyon 210 bin TL'ye verildi" başlığıyla haber yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu haberde öne sürülen iddialar ve bilgilerin tamamen gerçek dışı olduğu bildirilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları karalamaya ve halkımız nezdinde yapılan hizmetleri değersizleştirerek olumsuz algı yaratmaya yöneliktir." denildi.

Haberde ihale dokümanı ve teknik şartnamenin olmadığı öne sürüldüğü ifade edilen açıklamada, habere konu olan çalışmalar için piyasa araştırması kapsamında birçok farklı firmaya tasarım yaptırıldığı, tasarım ve teknik açıdan en uygun 3 firmanın davet edildiği aktarıldı.

"Herkese açık olan ve paylaşılan bu süreci inkar eden ve yok sayan bu anlayış habercilik değil, ideolojik bir ters yüz etmedir." ifadesine yer verilen açıklamada, ihale dokümanı ve teknik şartnamenin EKAP ve ihale dosyasında mevcut olduğu vurgulandı.

Haberde, 6 noktada 12 dekoratif şehir aydınlatılmasının yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, bu bilginin asılsız olduğu, yapılan işin 13 noktada 36 dekoratif şehir aydınlatması ile fotoğraflı totem ve ışıklı tanıtıcı aydınlatma elemanları yapım işi olduğu kaydedildi.

1 milyon 210 bin lira ödendiğine ilişkin iddiaların yer aldığı fakat söz konusu tasarımsal ve özellik gerektiren teknik çalışmalara başlanmış olup çalışmalar devam ettiği ve bu nedenle henüz hiçbir ödemenin yapılmadığı, iş yeterliliği ve denetimi sonrasında hesaplanacak tutarın ödeneceği bildirildi.

Söz konusu haberde, "Kentin 6 noktasında yapılan yazılamalardaki harf sayılarının toplam ücreti ise 324 bin liraya tekabül ediyor." ifadesinin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Hangi hesaplama ve veriye dayandığı belli olmayan bu rakam, yalan haber ve algı üretmenin bir yolu olup, bu konuda hukuki haklarımız saklıdır. Unutulmamalıdır ki tasarımsal ve sanatsal işlerde ücret hesaplaması haberde öne sürüldüğü şekilde yapılamaz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ihalenin yasaya aykırı olduğuna ilişkin iddiaların da gerçek dışı olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Haberde konu olan ihale, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesinde yer alan 'teknik açıdan özellik arz eden' ve 'yapımı önceden öngörülemeyen' ibarelerine dayandırılarak yapılmıştır. Çalışmanın tamamen özgün bir nitelik taşıdığı aşikardır. Bunun yanı sıra daha önceden planlanmamış olan ve nisan ayında ilimizde düzenlenecek olan Uluslararası Sur Yarı Maratonu'na yetiştirmek amacıyla ivedi olarak işe başlanmasına gerek duyulmuştur. Bu çalışmayla ilimizde nisan ayında düzenlenecek olan Uluslararası Sur Yarı Maratonu ile kente gelecek yerli yabancı basın mensupları, sporcular ve turistlere şehrimizi daha iyi anlatmak, organizasyonun yurt içi ve yurt dışında yaratacağı popülerliği şehrimize ve esnafımıza ekonomik kazanç olarak geri dönüşümü sağlamak ve kentin görsel zenginliğini artırmak için tasarlanmış ve planlanmıştır. Bu nedenlerden dolayı yapılan iş aciliyet arz etmektedir ve ihale kanunun ilgili maddesine aykırı değildir.

Öte yandan yapılan haberin ve servis edilen fotoğrafın içeriğine bakıldığında, haberi servis eden odakların yapılan işte öne çıkarılan şehrimizin 'Peygamber ve Sahabe' niteliğine açıkça saldırdıkları anlaşılacaktır. Sonuç olarak Büyükşehir Belediyemiz Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan bu çalışmanın, şehrimizin manevi kimliğini ve kültürel değerlerini öne çıkararak tanıtımına büyük katkı sağlayacağı aşikardır. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında haberde öne sürülen iddiaların tamamen asılsız ve şehrimize yapılan önemli hizmetlerin önünü kesmeye yönelik çırpınışlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri yalan, yanlı ve olumsuz algı yaratmaya yönelik haberler Büyükşehir Belediyemizin şehrimize hizmet etme azmini ve kararlılığını etkilemeyeceği gibi aksine hizmetler artarak devam edecektir. Söz konusu gerçek dışı haberler ve bu haberleri yapanlara karşı hukuki yollarla mücadele edilecektir."

Kaynak: AA