Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden asılsız habere yalanlama ve suç duyurusu
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden asılsız habere yalanlama ve suç duyurusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden asılsız habere yalanlama ve suç duyurusu
05.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:31

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bazı internet sitelerinde yayımlanan "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgını gerekçe göstererek 6 milyon liralık araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bazı internet sitelerinde yayımlanan "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgını gerekçe göstererek 6 milyon liralık araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi. Acele ihalede yalnızca 2 şirket teklif verdi" şeklindeki haberi yalanlayarak suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 Mayıs 2020 tarihinde bazı internet sitelerinde yayımlanan bir haberde "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgını gerekçe göstererek 6 milyon liralık araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi. Acele ihalede yalnızca 2 şirket teklif verdi" şeklindeki haberi açıklama yaparak yalanladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Hiçbir şekilde araştırma yapmadan ve konu ile ilgili bilgi almadan ortaya konan söz konusu iddialar tamamen uydurma, dayanaksız ve asılsızdır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ve kamuoyu tarafından takdir edilen çalışmaları değersizleştirme çabalarından ibarettir. İdeolojik habercilik yapanların amacının yapılan bu hizmetleri karalamak olduğu aziz Diyarbakırlı hemşehrilerimiz tarafından birçok defa müşahede edilmiştir. Korona virüs salgınının hızlı yayılması, mevsim koşulları, haşere ve larvaların üreme dönemleri nedeniyle, 2 Nisan 2020 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi gereğince, mücadele için cihaz ve araç kiralama işi hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Yalan haber içeriğinde söylendiği gibi sadece araç değil, haşere ve larvalarla mücadele işinin gereği birçok cihaz ve ekipman da ihale kapsamında yer almaktadır. 4734 sayılı kanunun 21/b maddesi açık ifadesinden de anlaşıldığı gibi salgın hastalık gibi durumlar için öngörülmüş ve bu durumda kullanılmıştır" denildi.

İhaleye katılım için 13 farklı firmaya davet yazısı gönderildiğinin belirtildiği açıklamada, "5 firma ihale dokümanını satın almış ve 3 firma da ihaleye teklif vermiştir. Yapılan uygunluk kontrollerinde yaklaşık maliyeti 8 milyon 171 bin 58 lira olan söz konusu ihalemiz yüzde 18,91'lik kırımla 6 milyon 625 bin 800 lira ile en uygun teklifi veren firmaya verilmiştir. Bu bilgiler ışığında yapılan haberde öne sürülen 'ihaleye 2 firma katıldı - adrese teslim ihale yapıldı' şeklindeki iddialar tamamen asılsız ve dayanaktan uzak, gerçek dışı, hayali iddialardır. Haberi yapan ideolojik odakların amacının yapılan hizmetleri baltalamak, görevlendirme sonrası yapılan hizmetleri hazmedemediği, hizmete kavuşan kıymetli hemşehrilerimizin takdirini kazanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini karalamak olduğu açıkça ortadadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bu yalan, gerçeği yansıtmayan ve kasıtlı haberle ilgili olarak yasal yollarla mücadele edileceği ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda gereği yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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