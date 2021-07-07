Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine büyük destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, spora destek ve teşvik için 20'den fazla branşta 50 takım ve 420 sporcuya ulaşım ve kumanya desteği sağlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, spora destek ve teşvik için 20'den fazla branşta 50 takım ve 420 sporcuya ulaşım ve kumanya desteği sağlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentteki amatör spor kulüpleri ve sporculara destek vermeye devam ediyor. Başta sportif malzemeler olmak üzere birçok konuda spora birçok konuda destek verilirken amatör takım ve sporculara deplasman maçlarına, turnuvalara ve şampiyonalara katılım için otobüs ve bilet alma yöntemi ile ulaşım desteği sunuluyor. Çim hokeyinden taekwondoya, kickbokstan karateye, futboldan voleybola, doğa sporlarından sualtı sporlarına kadar geniş yelpazeden oluşan turnuvalara katılan 20'den fazla branştaki 50 takımdan 420 sporcuya ulaşım ve kumanya desteği verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı