Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 7 bin 503 kişiye yardım kolisi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 7 bin 503 kişiye yardım kolisi

05.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:02
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 7 bin 503 kişiye yardım kolisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nakdi destek verdiği esnafın yanında çalışanlara da gıda kolisi verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nakdi destek verdiği esnafın yanında çalışanlara da gıda kolisi verecek.

Büyükşehir Belediyesi, salgın tedbirleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına (DTSO) kayıtlı esnafın yanında çalışan 7 bin 503 kişiye dağıtmak için gıda kolisi ihalesini gerçekleştirdi.

Kesinleşecek ihalenin ardından her bir çalışana 200 lira değerde kuru gıda desteği sağlanacak.

Öte yandan, DESOB ve DTSO'ya kayıtlı 1023 esnafa 1500 lira nakdi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yapılacak incelemelerin ardından bu odalara kayıtlı esnafa destek ödemelerine devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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