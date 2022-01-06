Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, 2021'de 1200 kilometre yol

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kent merkezi ve kırsalda 1200 kilometre yol yaptı, 400 bin ton sıcak asfalt serdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için şehrin dört bir yanında yeni yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yol açma, genişletme, stabilize ve yeni asfalt serme çalışmaları kapsamında, kırsal mahalle grup ve mahalle yollarında çalışmalarında önemli mesafeler kat etti.

Kırsalda grup mahalle yollarında yeni yol yaparak ulaşımda önemli bir sorunu çözen ekipler, vatandaşların güvenliği için hassas bir şekilde çalışma yürüttü.

Yolların zeminlerinde herhangi bir bozulma yaşanmaması için sathi kaplama asfalt serilen yollarda, alt temel ve temel çalışması yürüten ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda kazı dolgu çalışması da gerçekleştirdi.

Çalışmalarda ihtiyaç duyulan yollara beton asfalt, mahalle içi ve sathi kaplama asfalt sermeye uygun olmayan bölümlerin zeminine kilitli parke taşı döşendi.

Çüngüş, Ergani, Hani, Kulp, Çınar ve Kayapınar ilçelerinin kırsal mahalle grup ve mahalle yollarına sathi kaplama asfalt serilerek çalışmalar tamamladı.

Ekipler, 17 ilçede devam eden çalışmalarda 1200 kilometre kırsal yolu tamamladı.

Kent merkezinde yapılan yenileme çalışmalarının yanı sıra hizmete açılan 13 cadde ve bulvar ile alternatif güzergahlar oluşturuldu.

Ekipler, merkezde bulunan cadde, bulvar ve yeni açılan yollarda 300 bin ton, kırsalda bakımı ve onarımı yapılan yerlerde ise 100 bin ton olmak üzere şu ana kadar 400 bin ton sıcak asfalt serdi.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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