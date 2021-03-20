Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince açılan kurslarda 6 dilde eğitim verilmeye başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince açılan Kürtçe, Zazaca, Osmanlıca, Farsça, Arapça ve Süryanice dil kurslarında eğitim verilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Medeniyet Dilleri Atölyesi"nde açılan dil kurslarına ilk etapta 650 öğrenci katıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, merkez Sur ilçesindeki Ulucami'de yer alan Mesudiye Medresesi'nde açılan kurslara ziyarette bulunarak eğitmenler ve öğrencilerle sohbet etti, kurslarla ilgili bilgi aldı.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, dil kurslarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Anayasa'da çok açık şekilde yazıldığı gibi resmi dilin Türkçe olduğunu belirten Karaloğlu, "83 milyonun ortak paydası, ortak anlaşabileceği, iş ve işlemlerini yürütebileceği resmi dilimiz Türkçe ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türkçenin dışında da konuşulan 10'a yakın farklı ana diller var. Bu dilleri korumak, geliştirmek devlet ve millet olarak görevimiz." dedi.

Türkiye'de Türkçeden sonra Kürtçe ve Zazacanın Diyarbakır'da yoğun olarak kullanıldığına işaret eden Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Kürtçe ve Zazaca'nın da olduğu 6 dilde kurs açtıklarını kaydetti.

Farklı dil ve lehçelerle ilgili çalışmalara değinen Karaloğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 18 yıldır ana dille ilgili çok önemli kararlar aldı, devrim niteliğinde işler yapıldı. Kursların açılması, okullarda seçmeli ders olarak okutulması, devletin radyo televizyon kurumundan farklı dil ve lehçelerde yayınların yapılması, farklı dil ve lehçelerde siyaset propagandası yapılması, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması gibi çok sayıda karar alındı ve uygulandı ama maalesef Türkiye'de ana dili politik istismar aracı olarak kullanma hastalığı da devam ediyor. Artık bu hastalıktan şehrimizi de ülkemizi de kurtarmamız lazım.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde medeniyetimiz dilleri dediğimiz, konuşulan farklı dil ve lehçeleri korumak ve geliştirmek, ülke ve millet olarak bizim zenginliğimiz. Biz olaya böyle bakıyoruz."

Vatandaşlarının kendi ana dillerini kullanması ve geliştirmesi noktasında uygulamada farklı eksiklerinin olabileceğine dikkati çeken Karaloğlu, "İşte bugün Büyükşehir Belediyesi olarak bu eksikliği giderme adına bu adımı atıyoruz, bu faaliyetleri yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu geliştirerek devam edeceğiz." diye konuştu.

Eğitimciler ile kursiyerlere teşekkür ederek başarılar dileyen Karaloğlu, bu tür kültürel ve eğitim etkinliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Karaloğlu'dan Kürtçe nevruz kutlaması

Karaloğlu, herkesin nevruzunu kutlayarak, "İnşallah nevruz hem tabiatın yeniden doğuşuna, gelişine hem de ülkemizin, milletimizin, Diyarbakır'ımızın yeniden uyanışına da vesile olsun diye temenni ediyorum." ifadesini kullandı. Karaloğlu, daha sonra Kürtçe "Newroz piroz be" dedi.

Vali Karaloğlu, daha sonra katıldığı Kürtçe dil kursunda dil eğitmeninin anlatarak tahtaya yazdığı kelimeleri telaffuz etti, deftere not aldı.

Karaloğlu'na Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi de eşlik etti.

Öğrenciler, Vali Karaloğlu'na kursa katılımından ve kendilerine böyle bir olanak sunulmasından dolayı teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.

Kursiyerler memnun

Kürtçe kursuna katılan Hamdin Özer, "Bu yönde talebimiz vardı, talebimiz de uygun görüldü. Kursu açan kişilere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Emrullah Aslan da kursu açan Vali Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin