Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurban kesim yerlerini denetledi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurban kesim yerlerini kontrol etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurban kesim yerlerini kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, insan, hayvan ve çevre sağlığı için kurban kesim noktalarını denetledi.

Halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler (Kovid-19) salgını ve alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşları uyardı.

Daha sonra ekipler, kurban kesim yerlerindeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, halk ve çevre sağlığı hassasiyeti ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için kurban kesim yerlerinin denetlendiği bildirildi.

Kurban kesimi için uygun şartlar taşımayan kesim yerlerine izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için zabıta ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacaktır." denildi.

Kaynak: AA