Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışması
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışması

06.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:40
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaya ve trafik güvenliğini üst seviyede tutacak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaya ve trafik güvenliğini üst seviyede tutacak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesinde yer alan Evrim Alataş Caddesi'nin Şanlıurfa Yolu ve Aram Tigran Bulvarı arasında kalan 1270 metrelik kısımda asfalt yenileme ve kaldırım çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmaları kapsamında 9 bin 400 ton sıcak asfalt serecek ve 10 bin metrekare kaldırım yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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