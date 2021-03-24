Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmadı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmadı

24.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:03
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların haftasını kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların haftasını kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle belirlenen adreslerde 65 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret etti. Ekipler, yaşlıların sorun ve taleplerini dinleyerek çeşitli hediyeler verdi. Hafta nedeniyle yaşlıları evlerinde ziyaret eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, tüm projeleri özellikle yaşlı vatandaşları dikkate alarak yürüttüklerini belirtti. Akyıldız, ziyaretlerde, temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini dağıttı.

Yaşlılara evde bakım hizmeti devam ediyor

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Yaşlı Birimi, tek başına yaşayan, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılara evde bakım hizmeti vermeyi sürdürüyor. Yaşlı Birimi, tespit edilen yaşlılara yönelik aynı zamanda refakat hizmeti de sunuyor. Sağlık sorunu olan yaşlıların hastanelere ulaşımını sağlayan Yaşlı Birimi ekipleri, hastanedeki işlemleri boyunca onlara eşlik ediyor. Yaşlı Birimi, yaşlıları hastanelere ulaştırma dışında kendilerinin yalnız başına yapamayacağı bütün fatura ödeme, devlet dairelerine yapılan başvurular kamusal işlemler için refakat hizmetlerini de üstleniyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmadı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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