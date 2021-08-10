Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve BEM-BİR-SEN arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve BEM-BİR-SEN arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve BEM-BİR-SEN arasında 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonunda devlet memuru statüsündeki çalışanları kapsayan sözleşmenin imzalanması amacıyla düzenlenen törende, 693 çalışana yönelik sözleşme imzalamak için bir arada olduklarını söyledi.

Sözleşmenin bütün çalışanlar için hayırlı olması temennisinde bulunan Karaloğlu, "Bizim felsefemiz elimizde var olan imkanı maksimum düzeyde çalışma arkadaşlarımızla paylaşmak. Bunu yaparken de adil olmaya dikkat ediyoruz." dedi.

Kanuni verebilecekleri tavan ücreti sözleşmeye bağladıklarını aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Her memur arkadaşımıza brüt 1708 lira tavan üzerinden vereceğiz. Bunu da pazarlıkla verdik. Sendikamızın gayretleri oldu. Bugün sözleşme aşamasına geldi. Helal hoş olsun. Bizim beklentimiz çalışma arkadaşlarımızdan, bundan sonra daha yüksek motivasyonla çalıştığımız şehre ve insanlarına hizmet sunmak. Arkadaşlarımızın da performansının bundan sonra yükseleceğinden eminiz."

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu da elde edilen sözleşmelerin birlikte gösterilen çalışmanın ve mücadelenin sonucu olduğunu aktardı.

Diyarbakır'ın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Uslu, "Biz masada, sahada, hukuki sistemde ve idari olarak her türlü mücadelemizi veriyoruz. Bugün masada mücadelemizi vereceğimiz günler. Sizin haklarınızı alabilmek ve daha huzurlu çalışabilmenizi sağlamak için mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra belediye ve sendika temsilcileri sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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