Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkeli ve Bozkurt ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkeli ve Bozkurt ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkeli ve Bozkurt ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Türkeli ve Bozkurt ilçelerinde çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Türkeli ve Bozkurt ilçelerinde çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Sinop'un Türkeli ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi için farklı illerden gelen çok sayıda ekiple birlikte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 12, DİSKİ'ninde 2 olmak üzere toplam 14 araç selden dolayı tahribata uğrayan köy ve ilçe merkezi yollarında yürütülen çalışmalarda yer alıyor.

Ekipler, Türkeli ilçesinde araç ve yaya geçişini sağlayan 2 köprünün yıkılması nedeniyle yapımı devam eden yeni yol çalışmalarına da araç ve personel desteği sağlıyor.

DİSKİ'ye bağlı araçlar ise temizlik ve altyapı çalışmalarına katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Türkeli ve Bozkurt ilçelerinde yaşanan sel felaketinin izleri silinene kadar çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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