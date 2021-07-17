Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal kart sahibi vatandaşların hesaplarına 250 lira yatırdı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal kart sahibi vatandaşların hesaplarına 250 lira yatırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal kart sahibi vatandaşların hesaplarına 250 lira yatırdı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla belirli dönemlerde gerçekleştirdiği nakdi yardımları sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla belirli dönemlerde gerçekleştirdiği nakdi yardımları sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde 12 bin 55 ihtiyaç sahibinin faydalandığı sosyal kartlara 250 lira aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Münir Karaloğlu, vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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