Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi soğuk havada kimsesiz vatandaşları sokakta bırakmadı - Haberler
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi soğuk havada kimsesiz vatandaşları sokakta bırakmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi soğuk havada kimsesiz vatandaşları sokakta bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kimsesiz vatandaşları soğuk havadan etkilenmemesi için otellere yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kimsesiz vatandaşları soğuk havadan etkilenmemesi için otellere yerleştirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte barınma ihtiyacı olan ve sokakta kalanların yardımına yetişiyor. Soğuk havalarda vatandaşların mağdur olmaması için özel ekip oluşturan Zabıta Daire Başkanlığı, 24 saat boyunca parklarda, banklarda, duraklarda, sokaklarda, caddelerde ve otogarda devriye attı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda barınma imkanı olmayan 3 kişiyi Büyükşehir Belediyesinin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirdi. Ekipler, devriye gezerken durakta soğukta bekleyen vatandaşları üşümemesi için zabıta araçlarına alarak, gidecekleri yere kadar bıraktı. Kimsesizlere daha hızlı ulaşılabilmesi amacıyla vatandaşlar sokakta kalanları Alo 153'e bildirebilecek. Zabıta ekipleri vatandaşların bildirmesi durumunda soğuk havada sokakta kalan kimsesizleri araçlarla alarak otellere yerleştirecek, sağlık sorunları olanları ise hastanelerde tedavilerinin yapılmasını sağlayacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi soğuk havada kimsesiz vatandaşları sokakta bırakmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi soğuk havada kimsesiz vatandaşları sokakta bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Yerel, Haber

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