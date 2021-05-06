Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe Kavşağını düzenliyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe Kavşağını düzenliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe Kavşağını düzenliyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dolayısıyla kavşakları düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dolayısıyla kavşakları düzenliyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon ile Ulaşım Daire başkanlıklarının kent merkezinde başlattığı yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor.

Ekipler, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, azalan trafik yoğunluğu nedeniyle Seyrantepe Köprülü Kavşağını düzenlemeye başladı.

Kavşağın hemzemin kısmındaki yoğun araç trafiğini hafifletmek ve hızlı bir akış sağlamak amacıyla çalışma yürütülecek.

Ahmet Arif Caddesinin, Elazığ Bulvarına bağlandığı noktada refüjün kapalı olması nedeniyle kavşağın verimli kullanılmaması nedeniyle yeni bir düzenleme yapılıyor.

Yeni düzenlemeyle araçların her yöne akışı sağlanıp, kavşağın aktif hale getirilmesiyle Seyrantepe ve Mahabad Bulvarının yükü hafifletilecek.

Seyrantepe kavşağında alt ve üst geçit trafiğe açık olacak şekilde yürütülecek ve bugün başlayan çalışmalarda, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.

Ahmet Arif Caddesinde başlayan çalışmalarda ise trafik akışı kontrollü olarak devam edecek.

Seyrantepe Kavşağı ve Ahmet Arif Caddesindeki çalışmalar tam kapanma uygulanan dönemde tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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