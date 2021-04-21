Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, OSB'ye olan otobüs sefer sayısını artırdı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) otobüs sefer sayısı artırılarak, ulaşım sorunu çözüme kavuştu.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) otobüs sefer sayısı artırılarak, ulaşım sorunu çözüme kavuştu.

OSB alanında yatırım ve üretim alanları genişlerken, burada istihdam edilen insan sayısı da her geçen gün artıyor.

İstihdamın artmasıyla birlikte artan ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ile görüşmeler sonucunda 1 olan otobüs sefer sayısı 8'e çıkarıldı.

Otobüsler, kent merkezinin muhtelif yerlerinden geçecek, OSB 1. ve 2. etap alanında belirlenen güzergahtan şehir merkezine geri dönecek.

Sabah saat 06.20'de başlayan seferler, bazı günler 20.00'e kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan