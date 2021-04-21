Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, OSB'ye olan otobüs sefer sayısını artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, OSB'ye olan otobüs sefer sayısını artırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, OSB'ye olan otobüs sefer sayısını artırdı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) otobüs sefer sayısı artırılarak, ulaşım sorunu çözüme kavuştu.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) otobüs sefer sayısı artırılarak, ulaşım sorunu çözüme kavuştu.

OSB alanında yatırım ve üretim alanları genişlerken, burada istihdam edilen insan sayısı da her geçen gün artıyor.

İstihdamın artmasıyla birlikte artan ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ile görüşmeler sonucunda 1 olan otobüs sefer sayısı 8'e çıkarıldı.

Otobüsler, kent merkezinin muhtelif yerlerinden geçecek, OSB 1. ve 2. etap alanında belirlenen güzergahtan şehir merkezine geri dönecek.

Sabah saat 06.20'de başlayan seferler, bazı günler 20.00'e kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Son dakika haberi: Diyarbakır'da sıcaklık 26 dereceyi gördü,, çocuklar Anzele suyunda serinledi
Son dakika haberi: Diyarbakır'da sıcaklık 26 dereceyi gördü,, çocuklar Anzele suyunda serinledi
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, OSB'ye olan otobüs sefer sayısını artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 14:01:14. #1.16#

title