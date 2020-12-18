Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organik ürünler pazarı hizmete başladı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organik ürünler pazarı hizmete başladı

18.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:48

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların sağlıklı ve doğal gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için inşa edilen organik ürünler pazarı açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların sağlıklı ve doğal gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için inşa edilen organik ürünler pazarı açıldı.

Merkez Kayapınar ilçesinde inşa edilen pazar, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun katılımıyla hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının üreticilerin doğal ürünlerinin direkt tüketici ile buluşması için projelendirip hayata geçirdiği pazar yerinde 24 satış standı bulunuyor.

Çiftçiler, yetiştirdiği ürünleri aracısız bir şekilde pazarda satışa sunarken tüketiciler ise doğal yetiştirilen ürünleri tek bir pazardan alma şansı bulacak.

Açılış töreninde konuşan Karaloğlu, Diyarbakır'ın 12 bin yıldır bereket taşıdığını söyledi.

Kentin, Hevsel bahçeleri, Karacadağ'ı ve suyu cennetten geldiğine inanılan Dicle nehriyle bereket ve bolluk şehri olduğunu dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın çalışkan insanlarının üretmiş olduğu doğal ve organik ürünleri artık 'Diyarbakır Organik' markası altında dünyayla buluşturmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Açılışını yaptığımız bu mekanda satış noktaları var. Belediye olarak 12 üreten kadın kooperatifi kurduk. Çiftçimizin, köylümüzün, toprak ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşımızın üretmiş olduğu doğal, organik, leziz ve temiz ürünler bu mekanda vatandaşlarla buluşturulacak."

Karaloğlu, Diyarbakır'a yolu düşen herkesin organik ve doğal ürünler pazarına gelme ihtiyacı hissetmesi için pazarın güzel bir yer haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pazarda satışa sunulan ürünlerin dijital ortamlarda da pazarlanması için çalışma yaptıklarını anlatan Karaloğlu, "Türkiye ve dünyanın her yerinden ürünlere ulaşımı temin etmek ve bunları pazarlamak en büyük hedefimizdir. İnşallah yakın bir zamanda bunu başaracağımızın müjdesini veriyorum. Pazarın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Karaloğlu, her zaman üretenin yanında yer alacaklarını ve destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Törenin ardından Karaloğlu ve beraberindekiler pazarı gezdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organik ürünler pazarı hizmete başladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organik ürünler pazarı hizmete başladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organik ürünler pazarı hizmete başladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organik ürünler pazarı hizmete başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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