Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sınava ücretsiz hazırlayacak
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sınava ücretsiz hazırlayacak

23.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:09
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sınava ücretsiz hazırlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, lise ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümünde okumak isteyen gençleri ücretsiz bir şekilde sınava hazırlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, lise ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümünde okumak isteyen gençleri ücretsiz bir şekilde sınava hazırlayacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın "Bu kurs size güzel gelecek" sloganıyla Güzel Sanatlar ve Konservatuvar yetenek sınavlarına hazırlık için ücretsiz açtığı kurslar başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuvarı sanatçılarının görev yapacağı kurslarda eğitim Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde verilecek.

Sınırlı sayıda öğrencinin kabul edileceği ücretsiz kurstan Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Resim Bölümü, Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü, Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü konservatuvar sınavları için toplam 200 kişi faydalanacak.

Başvurular 26 Mart'ta tamamlanacak. Kurslardan yararlanmak isteyen 18 yaşından küçük öğrenciler başvuru formunu veli izin belgesi ile doldurmaları gerekecek.

Güzel Sanatlar Eğitim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Liseleri müzik ve resim bölümleri ile konservatuar sınavlarına hazırlık kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin https://form.jotform.com/210732572656962 internet adresinde karşılarına çıkacak formu doldurmaları yeterli olacak.

Yapılacak kayıtların ardından ders programı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kursiyerlere SMS yolu ile bildirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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