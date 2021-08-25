Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Ahlat'ta açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.???????

Birçok şehir ve ülkeden katılımın olduğu etkinliklerde geleneksel motiflerle süslenen Diyarbakır Çadır'ı yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi personeli, standı ziyaret eden vatandaşlara, kentin tarihi hakkında bilgiler verirken, Diyarbakır kadayıfı başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Diyarbakır'ın kültür ve tarihinin anlatıldığı yazılı materyaller ve eşyalar da ziyaretçilere hediye ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin