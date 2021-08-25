Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Ahlat'ta açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Ahlat'ta açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Ahlat'ta açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.???????

Birçok şehir ve ülkeden katılımın olduğu etkinliklerde geleneksel motiflerle süslenen Diyarbakır Çadır'ı yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi personeli, standı ziyaret eden vatandaşlara, kentin tarihi hakkında bilgiler verirken, Diyarbakır kadayıfı başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Diyarbakır'ın kültür ve tarihinin anlatıldığı yazılı materyaller ve eşyalar da ziyaretçilere hediye ediliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Ahlat'ta açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Ahlat'ta açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Şentop Mustafa Varank Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Serdar Ortaç Mahsun Kırmızıgül
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Ahlat'ta açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 15:49:26. #1.16#

title