Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden LGS tercih danışmanlığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "LGS Tercih İşlemlerinde Yanınızdayız" projesiyle öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "LGS Tercih İşlemlerinde Yanınızdayız" projesiyle öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlattığı projeyle Bilgi Evi'nde öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılan öğrenci ve ailelerine maske verilerek randevu esasına göre hizmet sunuluyor.

Öğrenciler, 0412 999 18 88 numaralı hattı arayarak 10.00-16.00 saatleri arasında tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanabilirler.

Kaynak: AA