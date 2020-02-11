Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a gıda yardımı

11.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:59

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırlanan ve içinde 10 çeşit gıdanın bulunduğu kolileri deprem bölgesine gönderdi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hazırladığı ve içinde kuru fasulye, un, arpa şehriye, mercimek, nohut, bulgur, pirinç, ayçiçek yağı, şeker, salça ve makarna bulunan gıda kolilerini Elazığ'a gönderdi. Depremin yaşandığı andan itibaren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla sahadaki arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere vatandaşların gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ilk günden başlayarak 5 bin kişilik gezici AŞ evi ile Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesinde vatandaşlara günde üç öğün yemek dağıttı. Gezin'de ayrıca belediyeye ait sosyal tesislerde 100 kişilik barınma alanı oluşturarak vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılandı. Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere yönelik çalışmaları devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA