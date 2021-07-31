Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek için yola çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek için yola çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesine bağlı arazöz, 4 su tankeri, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne ait 2 çekici, dozer, greyder, Kayapınar Belediyesine ait greyder, 2 taşıyıcı tır ve toplamda 23 personelin Antalya'da devam eden yangınlara müdahalede görev almak üzere bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları tamamlanana kadar bölgede çalışmalara destek vereceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk