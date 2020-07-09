Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz temalı ödüllü yarışmalar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla ödüllü 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi temalı bilgi, resim ve fotoğraf yarışmaları düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla ödüllü 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi temalı bilgi, resim ve fotoğraf yarışmaları düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişiminde şehit olanları anmak, Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü kutlamak amacıyla bilgi, resim ve fotoğraf yarışmaları düzenliyor.

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla düzenlenecek yarışmalar "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi" temalı olacak. Katılımcıların Diyarbakır il sınırları içerisinde ikamet etmek zorunluluğunun olduğu yarışmalarda yaş sınırı bulunmuyor.

15 Temmuz 2016 yılında yaşananları unutmamak ve o geceyi ölümsüzleştirmek amacıyla 13 Temmuz pazartesi günü saat 21.00'de düzenlenecek yarışmada sorular, 15 Temmuz temalı olacak. Yarışmanın birincisine akıllı saat, ikincisine bluetooth kulaklık, üçüncüsüne ise şipşak fotoğraf makinesi verilecek.

Fotoğraf ve resim yarışmalarının 13 Temmuz'a kadar başvuruları alınacak. Alanında uzman kişilerden oluşan jüri üyelerinin belirleyeceği en iyi fotoğraf ve resim ödüllendirilecek. Birincilere akıllı saatlerin verileceği yarışmalarda ikincilere bluetooth kulaklık, üçüncülere ise şipşak fotoğraf makinesi armağan edilecek.

Kaynak: AA