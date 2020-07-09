Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz temalı ödüllü yarışmalar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz temalı ödüllü yarışmalar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla ödüllü 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi temalı bilgi, resim ve fotoğraf yarışmaları düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz temalı ödüllü yarışmalar
09.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:16

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla ödüllü 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi temalı bilgi, resim ve fotoğraf yarışmaları düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişiminde şehit olanları anmak, Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü kutlamak amacıyla bilgi, resim ve fotoğraf yarışmaları düzenliyor.

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla düzenlenecek yarışmalar "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi" temalı olacak. Katılımcıların Diyarbakır il sınırları içerisinde ikamet etmek zorunluluğunun olduğu yarışmalarda yaş sınırı bulunmuyor.

15 Temmuz 2016 yılında yaşananları unutmamak ve o geceyi ölümsüzleştirmek amacıyla 13 Temmuz pazartesi günü saat 21.00'de düzenlenecek yarışmada sorular, 15 Temmuz temalı olacak. Yarışmanın birincisine akıllı saat, ikincisine bluetooth kulaklık, üçüncüsüne ise şipşak fotoğraf makinesi verilecek.

Fotoğraf ve resim yarışmalarının 13 Temmuz'a kadar başvuruları alınacak. Alanında uzman kişilerden oluşan jüri üyelerinin belirleyeceği en iyi fotoğraf ve resim ödüllendirilecek. Birincilere akıllı saatlerin verileceği yarışmalarda ikincilere bluetooth kulaklık, üçüncülere ise şipşak fotoğraf makinesi armağan edilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit...
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü Güncel
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi Teknoloji
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Berat Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Kemal Sunal Mabel Matiz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Temmuz Türk Lirası Aytemiz Alanyaspor
Şu an buradasınız: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz temalı ödüllü yarışmalar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 21:20:46. #1.14#
title